Байден оправдался за свои высказывания

Американский лидер Джо Байден заявил о невнятной интерпретации его высказываний в последние дни, сообщает РИА Новости.

Фото: Evelyn Hockstein/Reuters Evelyn Hockstein/Reuters

На пресс-конференции в Белом доме журналист телеканала Fox News Питер Дуси спросил президента США о его высказываниях последних дней. В частности речь идет об американских военных и Украине, о химическом оружии, а также о смене власти в России.

«Ничего из трех неточно. Вы таким образом интерпретируете. Я говорил с военными о помощи в подготовке украинских военных в Польше. Вот какой контекст… Я имел в виду — встретиться и поговорить с украинскими силами в Польше», — сказал глава государства.

О своем высказывании об ответе США, если Москва применит на Украине химоружие, Байден заявил, что реакция будет «значительной». На это представитель телеканала уточнил, о чем именно говорит президент. «Я не скажу вам. С чего мне говорить? Вы, должно быть, глупенький», — сказал Байден.

Завершая визит в Европу, президент США выступил с речью в Варшаве. По его словам, Украина «никогда не станет победой для России», а российский лидер «не может оставаться у власти». После этого в Белом доме объяснили, что глава государства не призывал к смене руководства РФ.