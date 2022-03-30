Жителей Европы начнут наказывать за растрату воды

В Европе из-за одной из самых засушливых зим за последние 65 лет жителей могут начать наказывать за нерациональное использование воды. Штрафы коснутся северных городов Италии, сообщает The Guardian.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зимняя засуха последовала за сильной затяжной жарой по всей Италии прошлым летом. За минувший сезон осадков в стране выпало на 80 процентов меньше нормы. Уровень воды в крупнейшей в государстве реке По находится на самом низком уровне, зафиксированном зимой, с 1972 года. В результате мэры городов в Пьемонте, Лигурии, Ломбардии и Трентино ввели меры по нормированию запасов воды. Использование воды по ночам ограничили, фонтаны в городах отключили. Кроме того, некоторым итальянцам запретили поливать сады и приусадебные участки, мыть автомобили и наполнять бассейны. Размер штрафа для тех, кто растрачивает воду, составляет до 500 евро (около 49 тысяч рублей).

Видео дня

Мэр городка Куароны в Пьемонте Франческо Пьетрасанта сообщил The Guardian, что не может вспомнить ни одной подобной ситуации зимой. «Есть проблемы с колодцами, некоторые районы пришлось снабжать резервуарами для воды. Основное правило для жителей состоит в том, чтобы использовать воду только по реальной необходимости, например, для гигиены или приготовления пищи», — рассказал он. С 30 марта 2022 года на севере Италии и в остальной части страны прогнозируют дожди. Пьетрасанта сообщил, что для решения проблемы нехватки воды они должны быть обильными. В некоторых частях страны снега и дождя не было более шести месяцев, и местные власти ожидают, что летом ситуация также будет проблемной. Мэр Куароны убежден, что засуха должна заставить власти задуматься об изменении политики управления водными ресурсами, особенно в связи с изменением климата.

Исследователи из Великобритании полагают, что https://lenta.ru/articles/2022/01/29/mental/ экстремальные погодные явления, такие как жара и засуха, будут наблюдаться все чаще. Кроме того, они будут затрагивать все большее количество регионов на Земле. Причиной этому являются изменения климата из-за деятельности человека.