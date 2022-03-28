Президент Сербии предложил провести переговоры России и Украины в Белграде

Сербия счастлива предложить Белград в качестве места переговоров России и Украины. Об этом в программе «Кириллица» на телеканале Happy TV заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит ТАСС.
«Если кто-то думает, что Белград — хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его и России, и Украине», — сказал Вучич.
Напомним, что делегации стран 29 марта проведут переговоры в Турции. Представители России и Украины уже прибыли в Стамбул. Переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.