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59 минут назад

Президент Сербии предложил провести переговоры России и Украины в Белграде

Елена Прошина

Сербия счастлива предложить Белград в качестве места переговоров России и Украины. Об этом в программе «Кириллица» на телеканале Happy TV заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит ТАСС.

Президент Сербии предложил провести переговоры России и Украины в Белграде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если кто-то думает, что Белград — хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его и России, и Украине», — сказал Вучич.

Напомним, что делегации стран 29 марта проведут переговоры в Турции. Представители России и Украины уже прибыли в Стамбул. Переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.

В мире,Александр Вучич,
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