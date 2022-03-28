Байден пригрозил России в случае применения химоружия на Украине

Возможное использование Россией химического оружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны Соединенных Штатов. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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Президента попросили объяснить его недавние слова о том, что США в такой ситуации дали бы "соразмерный ответ".

"Это вызовет существенный ответ", - сказал он.

Тогда сотрудник СМИ попросил главу государства уточнить, что именно это означает.

"Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы", - заявил на это Байден. "Мир хочет знать", - возразил журналист. "Мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить, каким будет ответ, поскольку тогда Россия узнает, каким будет ответ", - сказал хозяин Белого дома.