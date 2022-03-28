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37 минут назад

Байден: применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу США

ТАССТАСС

Возможное использование Россией химического оружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны Соединенных Штатов. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Байден пригрозил России в случае применения химоружия на Украине
Фото: ReutersReuters

Президента попросили объяснить его недавние слова о том, что США в такой ситуации дали бы "соразмерный ответ".

"Это вызовет существенный ответ", - сказал он.

Тогда сотрудник СМИ попросил главу государства уточнить, что именно это означает.

"Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы", - заявил на это Байден. "Мир хочет знать", - возразил журналист. "Мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить, каким будет ответ, поскольку тогда Россия узнает, каким будет ответ", - сказал хозяин Белого дома.

Байден объяснил свои слова о Путине

Как сообщил 16 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит на украинской территории провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы обвинить в этом Москву. Он указал, что в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов.

В мире,Игорь Конашенков,Джозеф Байден,Владимир Путин,Минобороны России,СБУ,
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