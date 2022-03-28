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19 минут назад

Байден объяснил свои слова о Путине

Lenta.ruLenta.ru

Президент США Джо Байден прокомментировал свои слова о российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден объяснил свои слова о Путине
Фото: ReutersReuters

По его словам, заявление, что Путин является «военным преступником», не являются политической позицией Вашингтона.

«Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — объяснил он

Он также заверил, что у США нет политики смены руководства России.

28 марта советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заверил, что жесткие высказывания Байдена в адрес российского президента не отражают официальной позиции Белого дома. Он подчеркнул, что указанные заявления были сделаны из-за эмоций.

Байден назвал Путина «мясником»

26 марта президент США оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

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