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28 минут назад

Ереван предлагает Баку немедленные переговоры о мирном соглашении

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Ереван предлагает Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совбез Армении.

Ереван предложил Баку немедленные переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Азербайджан приостановил газоснабжение Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 марта в разговоре с российским президентом назвал обстановку в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе напряженной из-за продвижения военных Азербайджана.

Азербайджан опроверг вывод военных из села в Карабахе

После вновь вспыхнувших междоусобных столкновений в Карабахе 9 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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