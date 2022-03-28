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35 минут назад

Генсек ООН призвал не допустить ядерного конфликта

Газета.RuГазета.Ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на брифинге для журналистов, призвал мировое сообщество не допустить войны с использованием ядерного, химического или же биологического оружия. Его цитирует РИА «Новости».

Генсек ООН призвал не допустить ядерного конфликта
Фото: Rafael Marchante/ReutersRafael Marchante/Reuters

«Не могу даже представить возможность того, что случится ядерная, биологическая или химическая война. Этого, я думаю, удастся избежать», — сказал Гутерреш.

Ранее Гутерреш выразил обеспокоенность тем, что перспектива ядерного конфликта снова «в пределах возможного». Он отметил, что ООН и гуманитарные партнеры оказали помощь более чем 600 тыс. жителей Украины «там, где это позволяла ситуация с безопасностью», но предупредил, что «возможности сужаются».

Он также поручил изучить возможность гуманитарного перемирия на Украине.

Также генсек ООН, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти, призвал к деэскалации — как военной, так и в риторике.

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