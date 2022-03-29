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36 минут назад

Кабмин Казахстана разработал план реализации реформ

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Правительство Казахстана подготовило план реализации политических и социально-экономических реформ, озвученных президентом республики Касым-Жомартом Токаевым 16 марта. Они были озвучены в ходе послания народу страны, пишет ТАСС.

Кабмин Казахстана разработал план реализации реформ
Фото: ReutersReuters

Премьер-министр страны Алихан Смаилов сообщил, что для реализации важных политических преобразований и социально-экономических мер разработан общенациональный план по 10 ключевым направлениям.

Согласно проработанной программе будут внесены изменения в конституционные законы, пересмотрены полномочия президента, изменится порядок формирования и функций обеих палат парламента, а также местных представительных органов, руководителей на местах, партийного устройства.

В стране появится три новых области.

Президент Казахстана предложил перестроить политическую модель страны с помощью нескольких амбициозных реформ. Среди них — отказ от суперпрезидентской формы правления. Необходимость перемен казахстанский лидер объяснил политическим застоем. Токаев также считает, что именно застой привел к январским беспорядкам в Казахстане. По версии экспертов, будущие изменения коснутся многих принципов, которые внедрил еще лидер нации Нурсултан Назарбаев, а перемены вряд ли станут простой задачей для власти.

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