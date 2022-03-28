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1 час назад

Вучич удивился отношению Запада к русской культуре

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Президент Сербии Александр Вучич удивился отношению Запада к русской культуре. Об этом он заявил в эфире телеканала Happy TV, передает ТАСС.

Вучич удивился отношению Запада к русской культуре
Фото: Shi Zhongyu / XinHua / Global Look PressShi Zhongyu / XinHua / Global Look Press

Как сказал Вучич, он не может «перестать удивляться, что делают на Западе в отношении русской культуры». «Я прочитал всего Достоевского, не так много людей в Сербии сделали это. Достоевский на одной стороне, все остальные — на другой», — заявил он.

Президент подчеркнул, что Достоевский «важнее всех остальных писателей вместе взятых», а также вспомнил о романе «Братья Карамазовы». «Не существует ничего важнее этого произведения, и если вы выбрасываете его из учебников, то что остается?» — спросил Вучич.

Он также назвал позором отмену оперы Петра Чайковского в Загребе, так как Чайковский и Верди, по его мнению, являются вершинами мировой музыки.

Ранее Александр Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде.

В мире,Александр Вучич,Петр Чайковский,
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