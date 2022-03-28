Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору

Ереван предлагает Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совбез Армении.

Фото: Aziz Karimov / Reuters Aziz Karimov / Reuters

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол России Сергей Копыркин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Глава МИД заявил о важности оценки «соответствующих российских ведомств» появления азербайджанских военных в зоне ответственности миротворцев РФ.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности миротворцев. Москва заявила о нарушении Азербайджаном соглашения 2020 года о прекращении огня. Баку же призвал миротворцев «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из Карабаха.