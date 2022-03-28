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1 час назад

В Саудовской Аравии построят первый в стране горнолыжный курорт

Газета.RuГазета.Ru

Наследный принц Саудовский Аравии Мохаммед бин Салман объявил, что построит в королевстве первый горнолыжный курорт, пишет Daily Mail.

В Саудовской Аравии построят первый в стране горнолыжный курорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидаются, что первые посетители смогут отдохнуть там в 2030 году. По словам Мохаммеда бин Салмана, горный курорт будет называться Trojena, а на его строительство уйдет около $500 млрд.

В огромный кластер, по замыслу создателей, будет входить деревня, где будут жить отдыхающие, и искусственное озеро длиной почти 3 км. Кроме того, на территории курорта обещают построить роскошные особняки, из которых будет открываться вид на то самое озеро и его окрестности. Ожидается, что у отдыхающих будет возможность заняться также водными видами спорта.

"Trojena станет важным дополнением к туризму в регионе, уникальным примером того, как Саудовская Аравия создает туристические направления на основе географического и экологического разнообразия", - добавил бин Салман.

На данный момент известно, что Trojena будет состоять из шести районов: Gateway, Discover, Valley, Explore, Relax и Fun, каждый из которых предназначен для проведения мероприятий на любой вкус и потребности. Ранее в Саудовской Аравии 40 верблюдов сняли с конкурса красоты из-за ботокса.

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