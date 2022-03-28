Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до четырех месяцев. Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам – членам Евросоюза рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые предоставлялись ранее за инвестиции гражданам России и Белоруссии, которые попали в санкционные списки. В рекомендации, которую приняла Еврокомиссия, содержится призыв к государствам-членам о том, чтобы немедленно отменить все существующие схемы получения гражданства за инвестиции ("золотые паспорта") и изучить связанные с этим риски.