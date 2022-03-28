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20 минут назад

Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии

Газета.RuГазета.Ru

Власти Дании готовят законопроект о запрете продажи датских крон и ценных бумаг жителям России и Белоруссии. Об этом сообщает агентство Ritzau.

Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Законопроект вводит ограничения на продажу наличных денег и ценных бумаг в датских кронах, что находится в русле европейских санкций", - сообщает агентство.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до четырех месяцев. Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам – членам Евросоюза рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые предоставлялись ранее за инвестиции гражданам России и Белоруссии, которые попали в санкционные списки. В рекомендации, которую приняла Еврокомиссия, содержится призыв к государствам-членам о том, чтобы немедленно отменить все существующие схемы получения гражданства за инвестиции ("золотые паспорта") и изучить связанные с этим риски.

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