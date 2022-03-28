Премьер Швеции заявила, что страна не хочет принимать чрезмерное число беженцев с Украины

Швеция не намерена принимать и размещать чрезмерное количество беженцев с Украины и оказаться в такой же ситуации, как при кризисе с мигрантами 2015 года. Об этом премьер-министр королевства Магдалена Андерссон заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам визита в Германию.
"Мы выполним нашу часть [обязательств] помочь украинским беженцам. Но мы не можем снова оказаться в ситуации 2015 года, когда Швеция приняла непропорционально большое число соискателей убежища. Наша доля составляет около 2,5% населения ЕС, а мы приняли 12% беженцев в 2015 году", - пояснила премьер.
Андерссон пообещала помогать Польше и другим странам в размещении беженцев с Украины.
В 2015 году Швеция разместила 165 тыс. мигрантов. Это является самым большим в ЕС показателем в пересчете на душу населения.