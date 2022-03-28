Премьер Швеции заявила, что страна не хочет принимать чрезмерное число беженцев с Украины

Швеция не намерена принимать и размещать чрезмерное количество беженцев с Украины и оказаться в такой же ситуации, как при кризисе с мигрантами 2015 года. Об этом премьер-министр королевства Магдалена Андерссон заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам визита в Германию.