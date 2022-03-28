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1 час назад

Премьер Швеции заявила, что страна не хочет принимать чрезмерное число беженцев с Украины

ТАССТАСС

Швеция не намерена принимать и размещать чрезмерное количество беженцев с Украины и оказаться в такой же ситуации, как при кризисе с мигрантами 2015 года. Об этом премьер-министр королевства Магдалена Андерссон заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам визита в Германию.

Премьер Швеции заявила, что страна не хочет принимать чрезмерное число беженцев с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы выполним нашу часть [обязательств] помочь украинским беженцам. Но мы не можем снова оказаться в ситуации 2015 года, когда Швеция приняла непропорционально большое число соискателей убежища. Наша доля составляет около 2,5% населения ЕС, а мы приняли 12% беженцев в 2015 году", - пояснила премьер.

Андерссон пообещала помогать Польше и другим странам в размещении беженцев с Украины.

В 2015 году Швеция разместила 165 тыс. мигрантов. Это является самым большим в ЕС показателем в пересчете на душу населения.

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