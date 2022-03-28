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2 часа назад

Премия «Эмми» отказалась рассматривать проекты из России

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Международная телевизионная премия «Эмми» решила исключить из конкурсной программы все проекты, которые были созданы российскими компаниями или совместно с ними, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов премии.

Премия «Эмми» отказалась рассматривать проекты из России
Фото: REUTERSREUTERS

Отмечается, что все программы, которые создавались для российских каналов и стриминговых платформ, также будут исключены из конкурса.

Так, среди проектов, которые не допустили к конкурсу, оказался фильм RTVI «Амазонки XXI века», посвященный сильным и успешным женщинам.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония «Оскара». Уилл Смит был признан лучшим актером за главную роль в фильме «Король Ричард», а также стал участником самого резонансного инцидента на мероприятии.

В мире,Уилл Смит,
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