Премия «Эмми» отказалась рассматривать проекты из России

Международная телевизионная премия «Эмми» решила исключить из конкурсной программы все проекты, которые были созданы российскими компаниями или совместно с ними, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов премии.
Отмечается, что все программы, которые создавались для российских каналов и стриминговых платформ, также будут исключены из конкурса.
Так, среди проектов, которые не допустили к конкурсу, оказался фильм RTVI «Амазонки XXI века», посвященный сильным и успешным женщинам.
Накануне в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония «Оскара». Уилл Смит был признан лучшим актером за главную роль в фильме «Король Ричард», а также стал участником самого резонансного инцидента на мероприятии.