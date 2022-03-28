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55 минут назад

Times: высказывания Байдена о Путине могут быть самой крупной оплошностью в его карьере

ТАССТАССиещё 3

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине могут быть самой крупной оплошностью за всю почти полувековую политическую карьеру действующего главы Белого дома. Соответствующее мнение в понедельник выразила британская газета The Times.

Times: высказывания Байдена о Путине могут быть самой крупной оплошностью в его карьере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению издания, утверждения Байдена, который часто допускает фактологические ошибки, могут заново обострить дискуссию о состоянии здоровья 79-летнего политика, в частности о снижении его когнитивных функций.

В феврале группа сенаторов-республиканцев в составе 37 законодателей направила письмо Байдену, в котором призвала его пройти когнитивное тестирование. Соответствующее обращение было направлено после того, как американский президент, не зная, видимо, что его микрофон был включен, назвал корреспондента телеканала Fox News "сукиным сыном" из-за того, что журналист пытался задать ему вопрос об инфляции.

В ходе визита в Варшаву 26 марта Байден, говоря о российском президенте Владимире Путине, выступил с утверждением, что "этот человек не может оставаться у власти". 28 марта представитель Госдепартамента США пояснил, что высказывания Байдена об отстранении президента России были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя агентству Reuters высказывания Байдена во время его выступления в Варшаве, сказал, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в РФ, главу государства выбирают россияне.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдеп США,
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