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21 минуту назад

Китай: «нулевая терпимость» и миллионы опять на карантине

Алиса Селезнёва

Портал NEWS.ru рассказал о новом карантине в Китае, на который отправились десятки миллионов человек, и политике «нулевой терпимости» к коронавирусу.

Китай: «нулевая терпимость» и миллионы опять на карантине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти Шанхая, города с более чем 26-миллионным населением, объявили карантин с 28 марта по 1 апреля. В городе зафиксировали резкий рост случаев коронавируса.

Шанхай будет поочередно закрывать южную, восточную и западную части, чтобы протестировать жителей на ковид. Во время строгого карантина люди не смогут покидать дома, не будет работать общественный транспорт, большинство работников отправятся на удаленку.

С 13 по 21 марта на аналогичный карантин уходил Шеньчжень.

NEWS.ru отмечает, что китайские власти проводят политику «динамичной нулевой терпимости» к коронавирусу. Она была объявлена после появления омикрон-штамма. Эта политика подразумевает, что при любой, даже небольшой, вспышке ковида, власти вводят строгий карантин.

Профессор НИИ экспериментальной медицины РАМН Лариса Руденко рассказала NEWS.ru, что невозможно спрогнозировать, не превратится ли вспышка в Шанхае в новую волну пандемии.

«Даже в сообщениях наблюдается путаница. Где-то сообщается, что в Китае распространилась атипичная пневмония, где-то сообщается, что это вариант коронавируса омикрон», - отметила она.

Эксперт рассказала, что стопроцентной изоляции от коронавируса добиться невозможно, а любые карантины - это «дырявое сито». Карантин всегда вводится с опозданием, так как у вируса есть инкубационный период.

«То есть к моменту, когда власти начинают бить тревогу и герметизировать район вспышки, какая-то часть его жителей уже успела выехать за пределы этого района и разнести инфекцию наружу», - заключила она.

В мире,Лариса Руденко,
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