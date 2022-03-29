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1 час назад

Макрон планирует вновь переговорить с Путиным 29 марта

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 7

Во вторник, 29 марта, президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр.

Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным
Фото:  Администрация президента РФ Администрация президента РФ

Ранее у Макрона уже состоялась серия продолжительных переговоров с Путиным.

— Франция намерена сохранять открытым этот канал для диалога, — сказала Анн-Клэр в эфире телеканала BFM TV.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.

В мире,Эммануэль Макрон,Андрей Кортунов,Владимир Путин,
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