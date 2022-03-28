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28 минут назад

Илон Маск сообщил, что повторно заразился коронавирусом

ТАССТАССиещё 1

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, сообщил, что повторно заразился коронавирусом.

Илон Маск вновь заразился коронавирусом
Фото: ReutersReuters

"Похоже, я снова заразился, но пока почти бессимптомно", - написал он в понедельник в Twitter.

По информации Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 475 млн, а количество летальных исходов - 6,1 млн. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - свыше 79 млн.

В мире,Илон Маск,ВОЗ,SpaceX,
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