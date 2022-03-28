В Барселоне участники протеста перекрыли автотрассу из-за роста цен на топливо

Сотрудники транспортного сектора Испании устроили в понедельник новую акцию протеста в Барселоне против роста цен на топливо. Об этом сообщила 20 Minutos.
По ее информации, в акции приняли участие около 70 человек. Они перекрыли движение по одной из автотрасс каталонской столицы. Это уже не первый раз, когда протестующие блокируют движение в Барселоне в рамках бессрочной забастовки, начавшейся ранее в транспортном секторе Испании.
Различные акции проходят и в других населенных пунктах королевства.
14 марта в Испании началась бессрочная стачка работников отрасли. Ключевыми причинами стали высокие цены на топливо, а также сложная ситуация в секторе с неприемлемыми, по мнению участников стачки, условиями труда.
Ранее состоялись переговоры между правительством Испании и представителями транспортного сектора, однако в них не участвовали организаторы забастовки. По итогам было объявлено о соглашении, которое предусматривает пакет мер на €1 млрд. Несмотря на это, Платформа по защите сектора грузовых перевозок решила не прекращать стачку.