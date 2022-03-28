В Барселоне участники протеста перекрыли автотрассу из-за роста цен на топливо

Сотрудники транспортного сектора Испании устроили в понедельник новую акцию протеста в Барселоне против роста цен на топливо. Об этом сообщила 20 Minutos.

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По ее информации, в акции приняли участие около 70 человек. Они перекрыли движение по одной из автотрасс каталонской столицы. Это уже не первый раз, когда протестующие блокируют движение в Барселоне в рамках бессрочной забастовки, начавшейся ранее в транспортном секторе Испании.

Различные акции проходят и в других населенных пунктах королевства.

14 марта в Испании началась бессрочная стачка работников отрасли. Ключевыми причинами стали высокие цены на топливо, а также сложная ситуация в секторе с неприемлемыми, по мнению участников стачки, условиями труда.