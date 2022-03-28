Суд Литвы постановил расследовать роль Горбачева в событиях января 1991 года

Вильнюсский городской участковый суд принял к рассмотрению исковое заявление с просьбой расследовать роль бывшего президента СССР Михаила Горбачева в событиях января 1991 года и его возможную ответственность. Об этом сообщил в понедельник журналистам один из заявителей Робертас Повилайтис.

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"Исковое заявление принято. Такое постановление сегодня соответствующее огласил суд", - сказал он.

Иск вместе с Повилайтисом подали еще четыре человека, близкие которых погибли во время январских событий.

На сломе коммунистической системы 13 января 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР. В 2016 году дело о январских событиях было передано в суд, который в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать экс-президента СССР Горбачева.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан. Тогда Литва приняла решение судить обвиняемых заочно. Суд назначил им различные (от четырех до 14 лет) сроки лишения свободы.