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58 минут назад

DHL: киевские власти конфисковали автомобили для нужд военных

Алиса Селезнёва

Автомобили с маркировкой DHL были конфискованы представителями украинских властей, и компания не контролирует их использование. Об этом со ссылкой на пресс-службу Deutsche Post DHL Group пишет РИА Новости.

DHL: киевские власти конфисковали автомобили для нужд военных
Фото: PixabayPixabay

Ранее украинские СМИ распространили видеокадры, на которых люди в камуфляжной форме стоят возле микроавтобуса с логотипом «DHL» и заявляют, что получили его в подарок от руководства компании.

«Показанные на видео транспортные средства были конфискованы представителями украинского правительства. DHL не контролирует их текущее или будущее использование», - подчеркнули в Deutsche Post DHL Group.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

На фоне украинского кризиса международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приняла решение приостановить доставку грузов и документов в Россию, а также в Белоруссию.

В мире,Владимир Путин,Правительство Украины,
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