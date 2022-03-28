DHL: киевские власти конфисковали автомобили для нужд военных

Автомобили с маркировкой DHL были конфискованы представителями украинских властей, и компания не контролирует их использование. Об этом со ссылкой на пресс-службу Deutsche Post DHL Group пишет РИА Новости.

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Ранее украинские СМИ распространили видеокадры, на которых люди в камуфляжной форме стоят возле микроавтобуса с логотипом «DHL» и заявляют, что получили его в подарок от руководства компании.

«Показанные на видео транспортные средства были конфискованы представителями украинского правительства. DHL не контролирует их текущее или будущее использование», - подчеркнули в Deutsche Post DHL Group.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.