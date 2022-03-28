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28 минут назад

Дрейфующую мину обнаружили и обезвредили в территориальных водах Румынии

ТАССТАСС

Морская мина обнаружена в понедельник в Черном море примерно в 70 километрах от румынского полигона Капу Мидия (уезд Констанца на юго-востоке страны). Об этом сообщил штаб ВМС Румынии.

Дрейфующую мину обнаружили и обезвредили в территориальных водах Румынии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сообщению, минный заградитель "Вице-адмирал Константин Бэлеску" с группой водолазов-саперов на борту отправился в район, где была обнаружена дрейфующая мина. Отмечается, что мина была замечена этим утром румынским рыболовным траулером. Позднее штаб ВМС сообщил, что "мина была уничтожена без проблем".

19 марта Центр общественных связей ФСБ сообщил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза.

В соответствии с Конвенцией о постановке подводных автоматически взрывающихся от соприкосновения мин воспрещается ставить закрепленные на якорях автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, когда они срываются со своих тросов.

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