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59 минут назад

Во Франции рекомендуют гражданам экономить газ к предстоящей зиме

Лера Букина

Комитет по регулированию энергетики Франции (CRE) советует гражданам и предприятиям страны начать экономить газ и электроэнергию уже сейчас. Об этом глава комитета Жан-Франсуа Каренко заявил в понедельник газете Les Echos, передает ТАСС.

Французам порекомендовали экономить газ к зиме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, такой подход поможет избежать массовых отключений тепла и света предстоящей зимой.

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«Мы должны экономить газ и электричество во Франции сейчас, иначе следующей зимой может быть плохо. Приложить усилия должны все: промышленность, сфера услуг, государственные структуры, но также и каждый из нас. В частности, ограничив отопление, [работу] кондиционеров или освещение. Это чрезвычайная ситуация, и каждый должен приложить усилия», - подчеркнул он.

Газета обращает внимание на то, что глава энергетического регулятора обеспокоен безопасностью национальных энергосетей в конце 2022 года на фоне неопределенности, которая связана с поставками российского газа и «беспрецедентным сокращением производства электроэнергии» атомными электростанциями корпорации EDF.

По его словам, в начале января CRE согласовала механизм, который предоставляет возможность наращивать в два раза количество отключений на предприятиях, потребляющих большое количество электроэнергии.

Каренко считает необходимым увеличить мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) и призывает к устранению административных препятствий на пути к скорейшему запуску плавучего СПГ-терминала в Гавре на севере Франции.

Газета также отмечает, что власти готовятся принять декрет, обязывающий такие компании, как TotalEnergies, Engie и EDF, «резервировать 100% мощностей для хранения газа, доступных во Франции».

Еще одно нововведение - продление до 2024 года срока эксплуатации двух угольных электростанций, которые планировали закрыть в целях снижения вредных выбросов в атмосферу.

Ранее министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что заменить Россию в вопросе поставок газа в Европу сейчас не представляется возможным, а Катар не сможет в данный момент помочь странам Евросоюза.

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