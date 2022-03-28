Французам порекомендовали экономить газ к зиме

Комитет по регулированию энергетики Франции (CRE) советует гражданам и предприятиям страны начать экономить газ и электроэнергию уже сейчас. Об этом глава комитета Жан-Франсуа Каренко заявил в понедельник газете Les Echos, передает ТАСС.

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По его словам, такой подход поможет избежать массовых отключений тепла и света предстоящей зимой.

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«Мы должны экономить газ и электричество во Франции сейчас, иначе следующей зимой может быть плохо. Приложить усилия должны все: промышленность, сфера услуг, государственные структуры, но также и каждый из нас. В частности, ограничив отопление, [работу] кондиционеров или освещение. Это чрезвычайная ситуация, и каждый должен приложить усилия», - подчеркнул он.

Газета обращает внимание на то, что глава энергетического регулятора обеспокоен безопасностью национальных энергосетей в конце 2022 года на фоне неопределенности, которая связана с поставками российского газа и «беспрецедентным сокращением производства электроэнергии» атомными электростанциями корпорации EDF.

По его словам, в начале января CRE согласовала механизм, который предоставляет возможность наращивать в два раза количество отключений на предприятиях, потребляющих большое количество электроэнергии.

Каренко считает необходимым увеличить мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) и призывает к устранению административных препятствий на пути к скорейшему запуску плавучего СПГ-терминала в Гавре на севере Франции.

Газета также отмечает, что власти готовятся принять декрет, обязывающий такие компании, как TotalEnergies, Engie и EDF, «резервировать 100% мощностей для хранения газа, доступных во Франции».

Еще одно нововведение - продление до 2024 года срока эксплуатации двух угольных электростанций, которые планировали закрыть в целях снижения вредных выбросов в атмосферу.