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1 час назад

83-летний моряк решил в одиночку пересечь Тихий океан

Lenta.ruLenta.ru

83-летний капитан маленькой парусной шлюпки Mermaid III Кэнити Хория отправился из Сан-Франциско, США, в Осаку, Япония, чтобы в одиночку пересечь Тихий океан. Об этом сообщает SFIST.

83-летний моряк решил в одиночку пересечь Тихий океан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учитывая возможные трудности и неблагоприятные погодные явления, моряк планирует переплыть через Тихий океан за два с половиной месяца. Первое, что мужчина сделает, когда окажется в Осаке — примет горячую ванну. Это не первый раз, когда опытный моряк решил отправиться в подобное одиночное путешествие. В 1962 году Хория, которому тогда было 23 года, на крошечном деревянном корабле Mermaid в одиночку прошел путь от Осаки до Сан-Франциско. Его путешествие продлилось три месяца. Он преодолел 8500 километров за 94 дня.

Когда моряк ступил на сушу, ему оказали не самый радушный прием и арестовали за прибытие без паспорта. Денег у путешественника тоже не было. После того, как об истории рассказали местные СМИ, моряка выпустил из тюрьмы лично мэр города Джордж Кристофер. Он вручил Хории 30-дневную визу и ключ от города. Первая версия Mermaid выставлена в Морском музее Сан-Франциско.

Мужчина помнит прошлый опыт преодоления этого пути и ожидает, что будет чувствовать себя одиноко. Чувство одиночества скрасят люди, которые останутся на суше и будут подбадривать его издалека.

«Я буду одинок, но все поддерживают меня», — сказал моряк.

В отличие от первого путешествия, совершенного в 1960-х годах, теперь на вооружении у Хории есть современные технологии. Он возьмет с собой телефон дальней связи, чтобы оставаться в контакте с семьей и друзьями.

Ранее сообщалось, что вьетнамец попытался доплыть из Таиланда в Индию через Бенгальский залив на надувной лодке ради встречи с женой и был спасен экипажем рыбацкого судна. Они с женой оказались в разлуке на несколько лет из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

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