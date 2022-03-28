Министр в ФРГ призвал немцев «мерзнуть», чтобы «отомстить» Путину

Немецкий министр сельского хозяйства федеральной земли Баден-Вюртем Петер Хаук призвал народ экономить газ и мерзнуть, чтобы «отмстить» за решение президента РФ Владимира Путина о продаже голубого топлива за рубли. Как сообщает «МК», во время своего выступления политик перешел на крик.
Хаук подчеркнул, что жители ФРГ должны перекрыть российскому президенту «денежный вентиль».
«А значит, и нам надо перекрыть газовый и нефтяные краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс. 15 градусов! 15 градусов зимой можно пережить в свитере. Никто от этого не умрёт!», - отметил глава ведомства.
Напомним, что 24 марта Владимир Путин распорядился продавать газ недружественным странам за рубли. Изменения коснутся лишь валюты платежа — РФ продолжит поставлять голубое топливо в соответствии с объемами и принципами ценообразования, которые зафиксированы в контрактах.