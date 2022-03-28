Эрдоган решил провести переговоры с Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет встретиться с делегациями России и Украины перед началом переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Завтра [29 марта] начнутся переговоры между делегациями в Стамбуле. Перед этим мы проведем короткую встречу со сторонами», — заявил Эрдоган.

Ранее стало известно, что самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле. По сообщениям турецкого издания Sabah, самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта Внуково в 11:15 по московскому времени и приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 16:08 по Москве.