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1 час назад

Польша решила отказаться от российского угля

Lenta.ruLenta.ruиещё 6

Власти Польши приняли решение отказаться от российского угля и ввести запрет на его импорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

Польша решила отказаться от российского угля
Фото: ReutersReuters

«Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России», — прокомментировал он.

О намерении отказаться от поставкой угля Варшава объявляла еще в начале марта, тогда она просила у ЕС разрешения на введение эмбарго.

«Мне нужно одно слово обещания со стороны ЕК, что Польша не будет наказана за это действие. И тогда мы будем готовы ввести эмбарго на российский уголь», — говорил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В конце марта стало известно, что Германия сократила импорт российского угля вдвое. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету страна планирует сократить наполовину импорт российской нефти и газа, а от закупок угля отказаться к осени. Он добавил, что к 2024 году доля поставок газа из России в ФРГ должна снизиться до 10 процентов.

В мире,Матеуш Моравецкий,Роберт Хабек,Петр Мюллер,ЕС,
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