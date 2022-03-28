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17 минут назад

Европейская страна вернула дипломата в Киев

Алиса Селезнёва

В Киев вернулся временный поверенный в делах Словении на Украине Боштьян Лесяк. Об этом сообщило словенское министерство иностранных дел.

Европейская страна вернула дипломата в Киев
Фото: ReutersReuters

По данным внешнеполитического ведомства, дипломат благополучно приехал в столицу Украины, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей.

По прибытии он заявил, что город пуст из-за сигналов тревоги и отдаленных взрывов, но повседневная жизнь тех, кто остался в столице Украины, протекает нормально.

«Таким образом, завтра в 9.00 посольство Словении снова будет открыто», - подчеркивается в сообщении.

При этом в МИД отметили, что посол Словении на Украине Томаш Менчин продолжает свою работу в городе Жешув недалеко от польско-украинской границы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

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В середине марта Киев с официальным визитом посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении. Позднее стало известно, что Польша, Словения и Чехия разработали «план из десяти пунктов по поддержке Украины», включающий отключение всех российских банков от SWIFT и запрет на въезд и выезд транспорта из России. Также в плане помощи Украине обозначено введение санкций против всех членов партии «Единая Россия», полный запрет экспорта технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и исключение страны из всех международных организаций.

В мире,Владимир Путин,Единая Россия,ЕС,
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