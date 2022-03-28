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38 минут назад

В Эстонии захотели запретить георгиевскую ленту и знак Z

Lenta.ruLenta.ru

Министерство юстиции Эстонии разрабатывает законопроект о запрете публичной демонстрации пророссийских символов, в том числе знака Z и георгиевской ленты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Марису Лаури.

В Эстонии захотели запретить георгиевскую ленту и знак Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, цель инициативы — запретить любые символы, которые используются гражданами для «оправдания агрессии и призывов к войне». Предполагается, что за использование ленты или знака Z сначала последует штраф, а затем — уголовное дело. Минюст, как отмечает Лаури, захотел отправить законопроект на рассмотрение в парламент уже на следующей неделе. При этом она признала, что документ все еще «сырой» и нуждается в доработке.

«Есть другие раздражающие символы, например, пятиконечная звезда и свастика. Их и раньше обсуждали, но затем застопорилось, следует ли запретить изображение пятиконечной звезды, например, в спектаклях или просто на рисунках. В случае символов все зависит от контекста», — пояснила министр.

Ранее штрафовать за использование пророссийской символики предложили депутаты сейма Литвы. Они назвали георгиевскую ленту и знак Z инструментом «запугивания и террора». В случае утверждения инициативы нарушителям придется платить от 300 до 500 евро в пользу государства.

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