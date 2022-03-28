В Эстонии захотели запретить георгиевскую ленту и знак Z

Министерство юстиции Эстонии разрабатывает законопроект о запрете публичной демонстрации пророссийских символов, в том числе знака Z и георгиевской ленты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Марису Лаури.

По ее словам, цель инициативы — запретить любые символы, которые используются гражданами для «оправдания агрессии и призывов к войне». Предполагается, что за использование ленты или знака Z сначала последует штраф, а затем — уголовное дело. Минюст, как отмечает Лаури, захотел отправить законопроект на рассмотрение в парламент уже на следующей неделе. При этом она признала, что документ все еще «сырой» и нуждается в доработке.