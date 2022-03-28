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47 минут назад

В Черном море нейтрализовали мину

Парламентская газетаПарламентская газета

Министерство обороны Турции отчиталось о нейтрализации мины в Черном море возле города Игнеада, недалеко от болгарской границы. Об этом пишет РБК со ссылкой на оборонное ведомство.

В Черном море нейтрализовали мину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утром 28 марта 2022 года на морском побережье Игнеады, недалеко от границы с Болгарией, была обнаружена мина. На место происшествия перебросили команды подводной обороны (SAS), которые нейтрализовали снаряд» — сообщило Минобороны Турции.

После начала спецоперации на Украине украинские военные установили мины на подходе к черноморским портам. 19 марта ФСБ России предупредила, что из-за обрыва тросов некоторые мины начали дрейфовать в Черном море. Всего украинские военные установили более 400 мин, рассказали в ФСБ. Турция призвала экипажи судов проявлять бдительность в связи с угрозой подрыва.

26 марта турецкие власти сообщили, что в Босфорском проливе обнаружен предмет, похожий на мину. Позже на место обнаружения предмета прибыл морской подводный спецназ.

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