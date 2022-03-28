Власти нескольких регионов Германии решили запретить логотип с буквой Z

Власти ряда федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z, ставший символом поддержки операции вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщила в понедельник газета Bild.

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Среди регионов, выступивших за запрет публичного использования белой буквы Z как символа, - Бавария, Берлин, Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия. Как считает сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер, если в контексте войны используется белая Z, как на российских военных машинах, то это, разумеется, означает поддержку действий российской армии.

"Это уголовно наказуемо, и здесь мы немедленно вмешаемся", - заявила она.