Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Зеленский лишь играет роль президента

Президент Украины Владимир Зеленский не знает Конституцию страны и лишь играет роль главы государства, не справляясь с поставленными на его посту задачами, заявил в интервью изданию "Украина.ру" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его мнению, Зеленский превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу.
"Он играет роль президента, читает заученные тексты, говорит теми словами, которые ему кто-то надиктовал. От него невозможно услышать его собственное мнение. А когда он оказывается без бумаги, без подготовленного текста, он несет такую ахинею, что трудно даже сказать, кто перед тобой. Явно не президент", - заявил экс-премьер.
Ранее он утверждал, что киевские власти в течение последних лет последовательно реализовывали план западных спецслужб по переселению националистических групп Западной Украины в русскоязычные регионы страны.