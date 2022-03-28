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22 минуты назад

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Зеленский лишь играет роль президента

Газета.RuГазета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский не знает Конституцию страны и лишь играет роль главы государства, не справляясь с поставленными на его посту задачами, заявил в интервью изданию "Украина.ру" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Зеленский лишь играет роль президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, Зеленский превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу.

"Он играет роль президента, читает заученные тексты, говорит теми словами, которые ему кто-то надиктовал. От него невозможно услышать его собственное мнение. А когда он оказывается без бумаги, без подготовленного текста, он несет такую ахинею, что трудно даже сказать, кто перед тобой. Явно не президент", - заявил экс-премьер.

Ранее он утверждал, что киевские власти в течение последних лет последовательно реализовывали план западных спецслужб по переселению националистических групп Западной Украины в русскоязычные регионы страны.

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