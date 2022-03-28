Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Зеленский лишь играет роль президента

"Он играет роль президента, читает заученные тексты, говорит теми словами, которые ему кто-то надиктовал. От него невозможно услышать его собственное мнение. А когда он оказывается без бумаги, без подготовленного текста, он несет такую ахинею, что трудно даже сказать, кто перед тобой. Явно не президент", - заявил экс-премьер.