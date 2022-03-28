Обзор иноСМИ: Макрон против оскорблений Путина и угроза глобального голода

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Фото: ТАСС ТАСС

Макрон призвал не оскорблять Путина

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет использовать термины Джо Байдена, назвавшего главу РФ Владимира Путина мясником, сообщает Le Parisien. Макрон подчеркнул, что в украинском кризисе не стоит допускать эскалацию ни словами, ни действиями: «Я не буду использовать такие выражения, потому что я продолжаю говорить с президентом Путиным».

Французский президент отметил, что поговорит с Путиным «завтра или послезавтра», чтобы организовать операцию по эвакуации людей из Мариуполя. Он подчеркнул, что это должно быть сделано «как можно скорее».

Иран задумался о переходе на российский аналог SWIFT

Власти Ирана рассматривают возможность присоединиться к российской банковской системе обмена сообщениями, чтобы обойти отключение от международной системы SWIFT. Об этом рассказал Resalat.

Портал отмечает, что американские банки JP Morgan и City-Group предупредили правительство США о рисках санкций против РФ. По их мнению, изгнание России из SWIFT сблизит Москву с Китаем и выведет мировые финансовые операции из-под контроля Запада. Кроме того, это может привести к развитию альтернативных систем. Такие события способны подорвать позиции доллара в мире и поставить под угрозу положение США как гаранта нынешнего мирового торгового порядка.

Украинский кризис и глобальный голод

Перебои с экспортом, засуха, беженцы, которых нужно кормить, и рекордно высокие цены на удобрения угрожают продовольственной безопасности во всем мире, пишет Forbes. Украинский кризис, в который вовлечены две страны, вместе производящие почти треть мировой пшеницы, способствовал росту мировых цен на зерно на 21 процент всего за десять дней.

Эксперт по сельскому хозяйству благотворительной организации Oxfam Эрик Муньос подчеркнул, что ситуация во многих отношениях граничит с катастрофой, и без существенной и немедленной помощи она будет ухудшаться. Всемирная продовольственная программа ООН ожидает, что ее расходы вырастут на 71 миллион долларов в месяц только из-за украинского кризиса. Организации уже приходится сокращать пайки в охваченном голодом Йемене. Ближний Восток и Северная Африка особенно уязвимы к росту цен на продовольствие. По данным ООН, Ливан импортирует около половины своей пшеницы из Украины, Тунис - 42 процента, Йемен - 22 процента.

«Почему США нужно, чтобы конфликт на Украине продолжился»

Украинский политолог Илия Куса считает, что в США не хотят завершения украинского кризиса. В своем материале для «Главреда» он заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Россия тратила больше ресурсов и глубже втягивалась в конфликт, предоставляя Штатам «повод, благоприятный фон, контекст и пространство для маневра по мобилизации союзников, усиления своего влияния в регионах и участия в переделе нефтегазового рынка».

Планы по сокращению зависимости от российского газа к 2030 году на руку Вашингтону, который будет наращивать экспорт СПГ в Европу в течение следующих трех-пяти лет, подчеркнул автор. По мнению Кусы, недавний визит Байдена в Польшу был не столько про помощь Украине, сколько про партнерство Варшавы и Вашингтона.

Fox News: Ким Чен Ын пригрозил созданием ядерного оружия

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал разработать более мощные вооружения - это случилось через несколько дней после первого запуска межконтинентальной баллистической ракеты в стране более чем за четыре года. Об этом рассказал Fox News.