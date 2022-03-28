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18 минут назад

В Польше заявили об объявленной Байденом новой холодной войне

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве объявил новую холодную войну. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Rzeczpospolita.

В Польше заявили об объявленной Байденом новой холодной войне
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

По его словам, визит Байдена в Варшаву имел историческое значение.

«Выступление во дворе королевского замка было построено так, чтобы открыть новую главу в истории. В этой речи президент США объявил о новой холодной войне», — заявил Чапутович.

Экс-глава МИД Польши сравнил речь Байдена с выступлением Уинстона Черчилля в 1946 году, когда бывший премьер-министр Великобритании говорил о «железном занавесе». Чапутович считает, что также имеет значение место выступления и присутствие украинцев — по его мнению, таким образом повышается роль Польши.

В субботу, 26 марта, Байден посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. Отвечая на вопрос одного из журналистов об отношении к президенту России Владимиру Путину, он назвал российского лидера мясником.

Черчилль произнес знаменитую речь в американском Фултоне в марте 1946 года. Он призвал западные страны объединиться перед растущей советской угрозой и заявил, что на Европу опустился «железный занавес».

В мире,Яцек Чапутович,Уинстон Черчилль,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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