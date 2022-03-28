Турция обнаружила еще одну мину в Черном море

Минобороны Турции заявило об обнаружении мины в море недалеко от границы с Болгарией. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным ФСБ России, украинские военные после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом мины могло сорвать штормом и из-за течения они начали дрейфовать в сторону Турции.

Сегодня в турецком военном ведомстве заявили, что у побережья Игнеады была обнаружена мина.

«К месту происшествия были оперативно переброшены группы подводной обороны (SAS) региона. Были начаты работы по ее нейтрализации», - пояснили в Минобороны Турции.