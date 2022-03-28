Церемония вручения премии «Оскар»: главное

94-я церемония вручения кинонаград «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе. Киноакадемики выбрали лучшие фильмы 2021 года. Больше всего наград - шесть статуэток получили создатели фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнёва.

Лучшим фильмом стала картина о глухонемой семье «CODA: Ребенок глухих родителей». Также актер Трой Коцур из этого же фильма стал лучшим актером второго плана. Лента также стала победителем в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Лучшим актером назван Уилл Смит, сыгравший отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в фильме «Король Ричард». Награда за лучшую женскую роль досталась Джессике Честейн за работу в ленте «Глаза Тэмми Фэй».

Лучшим режиссером стал Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Лучшей актрисой второго плана признана Ариана Дебос («Вестсайдская история»). Фантастический эпос «Дюна» отмечен в шести номинациях – «Лучший звук», «Лучший саундтрек», «Лучший монтаж», «Лучшая работа оператора», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшие визуальные эффекты».

За лучший оригинальный сценарий награду получил «Белфаст». Лучшим анимационным фильмом стал «Энканто». Награду за лучший фильм на иностранном языке получила картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины».

В других номинациях победили:

Лучшие костюмы — «Круэлла»

Лучший документальный фильм — «Королева баскетбола»

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Стеклоочиститель»

Лучший короткометражный фильм — «Долгое прощание»