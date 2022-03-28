Британцы начали пропускать приемы пищи из-за скачка цен

Резкий рост тарифов на электроэнергию привел к тому, что в некоторых семьях в Британии родители начали пропускать приемы пищи, чтобы суметь накормить детей. Об этом пишет газета The Independent.

Благотворительные организации отмечают, что все больше британцев из среднего класса приходят в продовольственные банки. Несмотря на работу с полной занятостью, они больше не могут оплачивать счета за электроэнергию и платить за продукты.

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Так, по словам главы продовольственного банка Trinity Foodbank Тины Харрисон, если в начале декабря продуктовые наборы были необходимы 100 семьям в неделю, то сейчас в благотворительную организацию еженедельно обращаются уже 150 семей. При этом она прогнозирует дальнейший рост обращений на фоне увеличения счетов за коммунальные услуги.

«К нам обращаются родители из среднего класса, чего раньше никогда не наблюдалось. Они стесняются, потому что не хотят просить о помощи. Но они в отчаянии», — заявил основатель благотворительной организации Dad’s House Уильям Макгранахан.

По словам представителей благотворительных организаций, которые приводит издание, ряд британских семей уже не может пользоваться холодильником и плитой и готовить горячую еду из-за слишком больших для домохозяйств трат на электричество.

«Родители сами пропускают приемы пищи, чтобы накормить детей. У меня на глазах люди ломаются. Это просто кошмар», - заметил Макгранахан.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».