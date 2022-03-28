Уилл Смит ударил Криса Рока во время «Оскара» за неудачную шутку. Видео

Актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока во время церемонии.
Комик неудачно пошутил про жену актера когда объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм». Он заявил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады. Сообщается, что супруга Уилла Смита Джадe Пинкетт-Смит, последнее время страдает от алопеции - аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.
После того, как актер получил награду за лучшую мужскую роль, он извинился за произошедшее.
«В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально», - объяснил Уилл Смит.