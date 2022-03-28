Уилл Смит ударил Криса Рока во время «Оскара» за неудачную шутку. Видео

Комик неудачно пошутил про жену актера когда объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм». Он заявил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады. Сообщается, что супруга Уилла Смита Джадe Пинкетт-Смит, последнее время страдает от алопеции - аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.