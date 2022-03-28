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15 минут назад

Европа столкнулась с небывалыми трудностями из-за собственных санкций

Елена Прошина

Великобритания и остальные европейские страны не задумывались о том, как на них отразятся введенные против России санкции. Уличные протесты — лишь первая реакция на новые трудности для европейских граждан. Об этом заявил британский политический обозреватель Энтони Уэббер, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью телеканалу RT.

Европа столкнулась с небывалыми трудностями из-за собственных санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, когда западные страны, в частности Великобритания, стали вводить антироссийские санкции, власти не предполагали, какими последствиями обернется это решение.

Он подчеркнул, что в связи с массовыми акциями протеста давление на власти западных стран будет только расти. Уэббер считает, что им придется подстраивать свою политику под новые требования, при этом осознавая, что ввод новых санкций против России — «ввод санкций против самих себя».

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что жителей Германии ждут тяжелые дни в связи с ситуацией на Украине. Такое заявление он сделал во время своей вступительной речи к участникам концерта солидарности с Украиной. По его словам, введенные против России санкции обернутся для страны серьезными последствиями. При этом канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Евросоюз продолжит ужесточать санкционные меры в отношении Москвы.

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В мире,Олаф Шольц,Франк-Вальтер Штайнмайер,ЕС,
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