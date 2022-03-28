Европа столкнулась с небывалыми трудностями из-за собственных санкций

Великобритания и остальные европейские страны не задумывались о том, как на них отразятся введенные против России санкции. Уличные протесты — лишь первая реакция на новые трудности для европейских граждан. Об этом заявил британский политический обозреватель Энтони Уэббер, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью телеканалу RT.

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По его словам, когда западные страны, в частности Великобритания, стали вводить антироссийские санкции, власти не предполагали, какими последствиями обернется это решение.

Он подчеркнул, что в связи с массовыми акциями протеста давление на власти западных стран будет только расти. Уэббер считает, что им придется подстраивать свою политику под новые требования, при этом осознавая, что ввод новых санкций против России — «ввод санкций против самих себя».