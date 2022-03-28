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6 часов назад

В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19

ТАССТАССиещё 6

Власти Шанхая ограничили с понедельника движение общественного транспорта в мегаполисе из-за рекордного роста числа бессимптомных больных COVID-19, а также расширили локальные локдауны в отдельных районах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном местной администрацией.

В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
Фото: REUTERSREUTERS

До 1 апреля будет действовать частичный локдаун в новом районе Пудун, который расположен к востоку от разделяющей город на две части реки Хуанпу. В некоторых частях района Пуси, который находится к западу от реки, ограничительные меры продлятся до 5 апреля.

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Речь идет в основном о приостановке работы общественного транспорта в отдельных районах города, которые власти сочли опасными с точки зрения эпидемической обстановки. Временно также закрываются тоннели, мосты и паромы, позволяющие перебираться через реку Хуанпу. Аэропорты и железнодорожные вокзалы города продолжают работу.

Находящиеся в попавших под ограничения районах предприятия и офисы, которые не связаны с обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, прекратили свою работу или перешли на дистант. Движение транспорта по городу и работа предприятий были ограничены для проведения нового раунда тестирования населения отдельных районов на ковид.

Последние несколько недель в Шанхае власти города методично закрывали на карантин отдельные жилые комплексы и проводили тестирование населения на ковид. Карантин мог длиться от двух дней, до двух недель в зависимости от того, сколько раз у жителей того или иного компаунда брали тесты на ковид, а также их результатов. Минимум необходимо было пройти два теста, затем местные власти без объяснения причин могли попросить сдать еще два теста, а затем еще два и так далее.

Таким образом, время карантина зависело от количества таких кругов тестирования. При выявлении инфицированных жилой комплекс закрывался на карантин на две недели.

Накануне в Шанхае было зарегистрировано рекордное число бессимптомных носителей ковида - свыше 3,4 тыс. человек. Статистику так называемых бессимптомников в Китае ведут отдельно от подтвержденных случаев с симптомами.

Последнюю неделю в Шанхае ежедневно выявляли от 20 до 50 подтвержденных местных случаев с симптомами. При этом число выявляемых каждый день бессимптомников выросло за неделю с 700 до более чем 3,4 тыс.

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