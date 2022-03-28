Стал известен результат теста Байдена на COVID-19

В Белом доме рассказали, что президент Соединенных Шатов Джо Байден получил отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Ранее COVID-19 был обнаружен у сотрудницы пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, — она сопровождала американскую делегацию в недавних поездках в Брюссель и Варшаву. Она также контактировала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и журналистами. Ранее Жан-Пьер полностью вакцинировалась, болезнь у нее проходит в легкой форме.

также на прошлой неделе пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат, в связи с этим она не смогла отправиться в Европу вместе с Байденом.

Ранее депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев официально обратился к послу США в России Джону Салливану с просьбой рассказать о психическом состоянии президента Байдена и попытаться выяснить, состоял ли когда-либо американский лидер на психиатрическом учете.