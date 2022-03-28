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1 час назад

Китайцы возмущены отношением украинцев к пленным

Свободная прессаСвободная пресса

Видео с издевательствами над пленными военным на Украине возмутило китайцев. В Сети они высказались, что подобные действия являются "поведением нацистов".

"Это поведение нацистов": Поведение украинцев возмутило Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, по словам пользователей, поведение украинцев нарушает "Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными". Более того, такое отношение к пленным стоит расценивать как военное преступление.

"Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?" – заявил один из пользователей.

Ранее "СП" писала, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией. Об этом пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд.

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