Видео с издевательствами над пленными военным на Украине возмутило китайцев. В Сети они высказались, что подобные действия являются "поведением нацистов".
Как сообщает РЕН ТВ, по словам пользователей, поведение украинцев нарушает "Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными". Более того, такое отношение к пленным стоит расценивать как военное преступление.
"Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?" – заявил один из пользователей.
Ранее "СП" писала, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией. Об этом пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд.