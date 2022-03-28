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36 минут назад

«Двойные стандарты»: В Китае назвали виновника кризиса на Украине

Елена Прошина

Китайская газета «Хуаньцю шибао» заявила, что США виновны в кризисе на Украине. Издание уверяет, что американское правительство использует сложившуюся ситуацию для собственной выгоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

«Двойные стандарты»: В Китае назвали виновника кризиса на Украине
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, Китай обвиняет США в распространении «мифов о холодной войне и последовательном расширении НАТО на восток». По мнению авторов статьи, американские власти «сжимали пространство безопасности России» и намеревались «обессилить государство санкциями».

Кроме того, издание подчеркнуло, что США провоцировали геополитические конфликты во всем мире, а также участвовали в разжигании конфликта на Украине, призывая к себе союзников из Европы и отстраняя их от Москвы.

Как утверждают авторы публикации, Запад проводит «информационное наступление» и распространяет ложную информацию о событиях на Украине, чтобы сформировать о себе положительный образ в глазах мировой общественности. Китайское издание уверяет, что США «наживаются на трудностях Европейского союза» и извлекают выгоду от роста цен на продовольствие и энергоносители после ввода санкций против РФ.

Газета «Хуаньцю шибао» также заявила, что у Вашингтона прослеживаются «двойные стандарты», так как они позиционируют себя в роли защитника прав человека, но при этом «постоянно развязывают мировые конфликты». Кроме того, США «скрывают биологическое оружие» и не обращают внимание на «судьбы человечества».

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