Китайская газета «Хуаньцю шибао» заявила, что США виновны в кризисе на Украине. Издание уверяет, что американское правительство использует сложившуюся ситуацию для собственной выгоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

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Как говорится в сообщении, Китай обвиняет США в распространении «мифов о холодной войне и последовательном расширении НАТО на восток». По мнению авторов статьи, американские власти «сжимали пространство безопасности России» и намеревались «обессилить государство санкциями».

Кроме того, издание подчеркнуло, что США провоцировали геополитические конфликты во всем мире, а также участвовали в разжигании конфликта на Украине, призывая к себе союзников из Европы и отстраняя их от Москвы.

Как утверждают авторы публикации, Запад проводит «информационное наступление» и распространяет ложную информацию о событиях на Украине, чтобы сформировать о себе положительный образ в глазах мировой общественности. Китайское издание уверяет, что США «наживаются на трудностях Европейского союза» и извлекают выгоду от роста цен на продовольствие и энергоносители после ввода санкций против РФ.