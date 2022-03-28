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1 час назад

Байден предлагает ввести "налог на миллиардеров" с 2023 года

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил новый минимальный «налог на миллиардеров» по ставке не менее 20%. Об этом сообщает CNBC.

Байден предложил ввести "налог на миллиардеров"
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

«Минимальный подоходный налог для миллиардеров» предусматривает 20-процентную минимальную налоговую ставку для домохозяйств США стоимостью более 100 миллионов долларов. Об этом следует из проекта бюджета США на 2023 год.

Предполагается, что более половины выручки может быть получено от тех организаций, чья стоимость превышает 1 млрд.

Байден предложил новый минимальный налог, который в значительной степени ориентирован на миллиардеров, когда представлял проект бюджета на будущий год.

«Этот минимальный налог гарантировал бы, что самые богатые американцы больше не будут платить налог по ставке ниже, чем учителя и пожарные», — пояснялось в документе.

Помимо того, предлагаемый налог может сократить дефицит примерно на 360 млрд долларов в следующем десятилетии, добавили в издании.

Также Байден призвал Конгресс дать еще больше финансов Украине из бюджета США.

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