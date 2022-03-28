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42 минуты назад

В США заявили о намерении вести войну до «последнего украинца»

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США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. О таких намерениях Вашингтона заявил в статье для информационного портала The Gray Zone отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман.

В США заявили о намерении вести войну до «последнего украинца»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, действия американских властей не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы.

«Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны», — заявил он.

В США, как считает дипломат, полагают, что текущая ситуация играет на руку стране. Так, кризис подкрепляет негативное отношение к РФ, он выгоден для национального военно-промышленного комплекса и, кроме того, усиливает НАТО. Фриман заключил, что США будут бороться с Россией «до последнего украинца».

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Сроки ее проведения определит сам Путин.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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