Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский — военный преступник, а власти Киева и их режим «полностью себя скомпрометировали». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Украина.ру».

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По его словам, Россия должна не только «денацифицировать» Украину, но и добиться смены действующей власти.

Азаров подчеркнул, что Зеленский отдает солдатам Украины приказы, которые фактически «обрекают их на уничтожение, физическую ликвидацию». Он выразил уверенность, что такой человек не должен стоять во главе страны.

«Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник. Эта власть должна быть в любом случае устранена», — подчеркнул он.

Азаров добавил, что правительство Украины в настоящее время отвечает интересам властей США, однако интересы их собственной страны и украинского народа под вопросом.