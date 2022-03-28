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1 час назад

В Донбасс прибыла делегация из Крыма

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Делегация из Крыма прибыла с официальным визитом в Донбасс. Об этом сообщил глава делегации, председатель парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

В Донбасс прибыла делегация из Крыма
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня с крымской делегацией прибыли в Донецк», - написал Константинов.

По его словам, для жителей ЛНР и ДНР доставлено 40 тонн гуманитарного груза, который собрали крымчане.

«Завтра он будет передан руководству народных республик», - сообщил глава делегации.

Также Константинов рассказал о передаче оборудования для медкабинетов двух школ и двух сертификатов на 150 путевок в оздоровительные лагеря Крыма для детей из ЛДНР.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что жители Крыма и Севастополя поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов.

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