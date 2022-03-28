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31 минуту назад

Шольц: смена власти в России не является целью НАТО

Газета.RuГазета.Ru

Смена власти в России не является целью Североатлантического альянса. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АРД.

Канцлер Германии уточнил цели НАТО в отношении России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это не является целью НАТО Мы оба (в том числе Байден — прим. ред.) едины во мнении, что это не та цель, которую мы преследуем", — подчеркнул Шольц.

Накануне, выступая с речью в Варшаве, Байден заявил, что спецоперация на Украине "никогда не станет победой для России", а российский президент "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме заверили, что он не имел в виду смену режима в России.

Помимо этого, во время своего визита американский лидер посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними Байден назвал российского президента Владимира Путина "мясником".

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что "никогда бы не использовал" подобных слов в отношении Путина. Также он призвал воздержаться "от слов и действий, которые могут привести к эскалации" конфликта на Украине.

Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман в своем материале попросил президента Соединенных Штатов перестать делать публичные заявления, а американский сенатор Джим Риш сказал, что подобные высказывания ведут к росту напряженности, которую американская администрация всеми силами пыталась избежать.

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