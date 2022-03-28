Канцлер Германии уточнил цели НАТО в отношении России

Смена власти в России не является целью Североатлантического альянса. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АРД.

"Это не является целью НАТО Мы оба (в том числе Байден — прим. ред.) едины во мнении, что это не та цель, которую мы преследуем", — подчеркнул Шольц.

Накануне, выступая с речью в Варшаве, Байден заявил, что спецоперация на Украине "никогда не станет победой для России", а российский президент "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме заверили, что он не имел в виду смену режима в России.

Помимо этого, во время своего визита американский лидер посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними Байден назвал российского президента Владимира Путина "мясником".

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что "никогда бы не использовал" подобных слов в отношении Путина. Также он призвал воздержаться "от слов и действий, которые могут привести к эскалации" конфликта на Украине.

Журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман в своем материале попросил президента Соединенных Штатов перестать делать публичные заявления, а американский сенатор Джим Риш сказал, что подобные высказывания ведут к росту напряженности, которую американская администрация всеми силами пыталась избежать.