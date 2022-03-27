Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его президентства. Об этом говорится в опросе, проведенном телеканалом NBC News.

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters Slawomir Kaminski / Reuters

Как отмечают журналисты, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома среди американцев сократился до 40 процентов.

В начале этого года рейтинг неодобрения работы американского президента составил 54 процента. Позитивно принимаемые Байденом меры оценивали 43 процента респондентов.

При этом в марте 55 процентов респондентов выразили недовольство насчет того, как американский президент исполняет свои обязанности. Одобряли работу Байдена 40 процентов опрошенных.