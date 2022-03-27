В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
42 минуты назад

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Lenta.ruLenta.ru

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его президентства. Об этом говорится в опросе, проведенном телеканалом NBC News.

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
Фото: Slawomir Kaminski / ReutersSlawomir Kaminski / Reuters

Как отмечают журналисты, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома среди американцев сократился до 40 процентов.

В начале этого года рейтинг неодобрения работы американского президента составил 54 процента. Позитивно принимаемые Байденом меры оценивали 43 процента респондентов.

При этом в марте 55 процентов респондентов выразили недовольство насчет того, как американский президент исполняет свои обязанности. Одобряли работу Байдена 40 процентов опрошенных.

4 марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители