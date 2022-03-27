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1 час назад

Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

News.ruNews.ru

Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает Report.az со ссылкой на председателя Социал-демократической партии Араза Ализаде. Информацию подтвердил и сын первого президента республики Заур Муталибов.

Умер первый президент Азербайджана
Фото:  Viktor Chernov/Russian Look Viktor Chernov/Russian Look

Муталибов был единственным президентом Азербайджанской ССР (1990–1991) и первым президентом Азербайджана (1991–1992). Политик долгое время страдал от тяжёлой болезни и в последнее время потерял способность говорить.

Аяз Ниязи оглы Муталибов родился в мае 1938 года в Баку. После школы он отучился в Азербайджанском институте нефти и химии. Его трудовая деятельность началась в 1958 году. Муталибов работал в Азербайджанском научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации, на Бакинском заводе холодильников и бытовых машин.

Пройдя все ступени служебной лестницы — от мастера сборочного цеха и до директора завода, в 1974 году будущий партийный функционер стал генеральным директором производственного объединения «Бакэлектробытмаш». С января 1989 года Муталибов работал на посту председателя Совета Министров Азербайджанской ССР. В мае 1990 года был избран президентом республики.

Свои полномочия Аяз Муталибов сложил в 1992 году. Он покинул республику и до 2012 года проживал в Москве. а затем вернулся на родину.

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